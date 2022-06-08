“الدواء المعجزة” قاهر السرطان ..خطوات جديدة في القضاء على السرطان ماهو عقار دوستارليماب؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يستخدم عقار “دوستارليماب” في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء.

ويتم تصنيعه من قبل شركة للتكنولوجيا الحيوية بولاية ماساتشوستس الأمريكية تسمى” تيسارو”.

قبل أن تستحوذ عليها شركة “جلاكسو سميث كلاين” في عام 2019 .

ويعرف دواء “دوستارليماب” باسم العلامة التجارية جمبرلي”Jemparli”.

ويطلق على “دوستارليماب” من قبل أطباء مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان بنيويورك “الدواء المعجزة”.

ويعتبر “دوستارليماب”، جسم مضاد أحادي النسيلة.

وأصبح هذا المصطلح معروفًا على نطاق واسع في العامين الماضيين.

وظهرت مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج “كوفيد -19”.

وتم تصميم “دوستارليماب” خصيصًا لمنع بروتين معين متورط في الخلايا السرطانية يسمى PD-1.

– قدرته التفاعلية

ويقوم هذا العقار ببساطة شديدة، بـ”تعرية” الخلايا السرطانية، مما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها وتدميرها.

وتم اعتماد “دوستارليماب” لأول مرة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامه كعلاج للسرطان في أوائل عام 2021.

وفي تجربة صغيرة أجريت على 18 مريضا بسرطان المستقيم بمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان حقق نتائج مذهلة في شفاء جميع المرضى حيث اختفى المرض الخبيث.

وفي 25 فبراير 2021، أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بمنح ترخيص تسويق مشروط للعقار،

وتمت الموافقة عليه للاستخدام الطبي في الاتحاد الأوروبي في أبريل 2021.

– تكلفة العقار والجرعة

خلال التجربة التي تمت في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان خضع المرضى للعلاج لمدة 6 أشهر، منحوا جرعة من الدواء كل 3 أسابيع.

وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة من عقار “دوستارليماب”11 ألف دولار.

ويقول عضو المجلس الاستشاري الأمريكي الوطني للسرطان، الدكتور لويس دياز “إن التجربة تعد خطوة مهمة في معركة مواجهة السرطان”.

وأضاف “سنجري المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان مثل المعدة والبروستات والبنكرياس”.

وعبرت أخصائية الأورام في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان والمشاركة في التجربة، الدكتورة أندريا كريسيك، عن سعادتها بالنتائج التي توصل إليها الفريق.

وقالت أثناء عرض النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري: و”سيساهم العلاج في تخليص المرضى من أشكال العلاج القاسية مثل الجراحة والعلاج الكيميائي”.

يذكر أنه يتم تشخيص حوالي 43 ألف بريطاني و150 ألف أمريكي بسرطان القولون والمستقيم كل عام.

ويقتل سرطان القولون والمستقيم 17 ألف و53 ألف في كل من المملكة المتحدة وأميركا سنويا.