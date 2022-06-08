الدبيبة يبحث مع خلوصي أكار برامج تدريب وتطوير الجيش الليبي

8 يونيو، 2022 2:57 م
11

أخبارليبيا24

عقد رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اجتماعا فنيًا مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أزمير التركية.

وتركز الاجتماع بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد على دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين.

وكان الدبيبة وصل صباح اليوم لمدينة ازمير التركية للمشاركة في المناورات التركية (EFES2022) بمشاركة مايزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا.

ويرافق وزير الدفاع رئيس الأركان العامة محمد الحداد ورؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية وآمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

8 يونيو، 2022 2:57 م
11

مقالات ذات صلة

المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي لليبيا آخر المستجدّات السياسية

8 يونيو، 2022 3:33 م
باشاغا يصل غات

خلال زيارته للمدينة…باشاغا: مدينة غات تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة

8 يونيو، 2022 3:22 م

تعرض أحدهم لصعقة..شرطة قاريونس تضبط أشخاصًا اعتدوا على إحدى محطات الكهرباء

8 يونيو، 2022 2:37 م

الدبيبة يقرر تنفيذ ازدواج طريق طبرق امساعد بطول 150 كم

8 يونيو، 2022 1:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى