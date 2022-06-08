إحدى أجمل السيارات وأكثرها تطورا تظهر في الأسواق

أخبار ليبيا 24

أعلن وكلاء Changan عن بدء طرح سيارة Uni-K المتطورة في عدد من الأسواق العالمية.

وتتميز السيارة بانسيابية هيكلها العالية، وتصميمها المميز. خاصة شكل واجهتيها الأمامية والخلفية والفتحات الهوائية الموجودة عليهما. كما يشد الانتباه فيها تصميمها الداخلي والتقنيات المتطورة التي حصلت عليها قمرتها.

وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و86 سنتيمترا، بعرض 194 سم، وارتفاع 169 سم، وعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 19 و21 إنشا.

قمرة قياد متطورة

وصممت قمرة المركبة لتوحي بالتطور والحداثة في كل تفاصيلها. وزودت بواجهة قيادة مميزة مجهزة بلوحات لمسية للاستغناء عن الأزرار التقليدية. كما ثبتت أعلى الواجهة قبالة السائق شاشة تعمل كلوحة عدادات رقمية. وفي منتصف الواجهة وضعت أيضا شاشة لمسية متطورة للتحكم بمعظم خصائص السيارة.

أنظمة تحكم صوتية

كما حصلت Changan Uni-K على أنظمة تحكم عبر الأوامر الصوتية، ونظام شحن الهواتف الذكية لاسلكيا. وعلى أنظمة أمان متطورة للتحكم التلقائي بالفرامل، وأنظمة إضاءة داخلية مميزة. وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وطرحت المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 227 حصانا. وعلب سرعة أوتوماتيكية بثمانية سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.