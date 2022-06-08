أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أخبار ليبيا 24

نفى المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي اليوم الاربعاء وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مشددا على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن “عار عن الصحة تماما”.

وأكد القواسمي في تصريحات صحفية، أن الحركة تنفي ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأن الرئيس بصحة جيدة.

يشار أنه في نهاية الاسبوع الماضي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. صحة الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب الشيخ تغريدة على “تويتر” قال فيه: “لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس”. وأضاف “يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ. أوكل ببعض “المهام الجوهرية” للرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن تولي الشيخ لتلك المهام يأتي في أعقاب “ظروف صحية” يمر بها الرئيس الفلسطيني.

وقبل أيام، أصدر عباس (87 عاما) قرارا بتكليف الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان صائب عريقات يشغل هذا المنصب في السنوات الأخيرة حتى وفاته في نوفمبر من العام 2020.

الشيخ قام قبيل إصدار قرار التكليف بتغيير صفته على حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.