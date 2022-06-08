أجواء صيفية على غالبية مناطق البلاد  

أخبار ليبيا 24

تبقى الأجواء صيفية، اليوم الأربعاء، على غالبية مناطق البلاد، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الجمعة على أقصى الشمال الغربي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز. تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة. قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(29-33)مْ على المناطق الساحلية. وما بين(36–42)مْ على الدواخل، وتتراجع من يوم الجمعة.

والسماء تكون في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-32)مْ، وتسجل علي جالو والجغبوب ما بين (39-42)مْ.

بينما تكون السماء في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحياناُ على غات.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(38-43)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39-42) مْ.