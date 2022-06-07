بعد الاتفاق على شروط..جنائي بنغازي يحذر محطات الوقود وشاحنات النقل

أخبارليبيا24

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي وأصحاب شاحنات نقل الوقود من عدم اتباع شروط السلامة العامة.

وشددت الإدارة العامة خلال اجتماع مع شركات الخدمات النفطية على تحديد مجموعة من شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في المدينة تفاديا لتكرار الكارثة التي حلت بالمدينة قبل اسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على إلزام أصحاب المركبات الخاصة بنقل وتعبئة الوقود داخـل مدينة بنغازي بالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلا إلى الساعة (06:00) صباحا.

كما تم إلزام شركات نقل الوقود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوفود الى المدن المجاورة.

وشدد الاجتماع على إلزام سائقي الشاحنات بالتقيد بشروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريق هيئة السلامة الوطنية.

وأكد الاجتماع على إعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق. وإلزام شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة اثناء تفريغ كل شحنة وقود.

وطالب الاجتماع على إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود إلا بموافقة هيئة السلامة الوطنية. مع التشديد على الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود.

وشدد على متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين لتوزيع الوقود وتجديدها وفق الشروط المعمول بها لحفظ الامن والسلامة.

وشهجت مدينة بنغازي في 24 ماي المنصرم اندلاع حريق هائل في محطة وقود شارع الببسي والمعروفة بمحطة وقود المالطي بمدينة بنغازي في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد شهود عيان أن الحريق ناتج عن الشاحنة التي كانت قد بدأت بالفعل في تفريغ شحنتها بالمحطة ولم يعرف بعد السبب الفعلي وراء اندلاع الحريق.