اللافي: مشروع المصالحة وصل مراحل متقدمة من الإنجاز

7 يونيو، 2022 10:22 م
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أخبارليبيا24

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع المصالحة يصل اليوم إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

وأضاف اللافي عبر حسابه على “فيسبوك” :”المشروع وصل إلى هذه المرحلة بعد لقاءات شملت جميع الأطراف، وبعد الاستماع للجميع دون استثناء”.

وأكد عضو الرئاسي أن مشروع المصالحة الوطنية، مشروع وطني ملكيته الكاملة للشعب،  وهو عمل وطني متحرر من كافة القيود والتوجيهات.

وذكر اللافي :”قد حرصنا أن يتأسس مشروع المصالحة بشكل صحيح بعيدًا عن العاطفة والحسابات الضيقة”.

وختم عضو المجلس الرئاسي منشوره بالقول :”مشروع المصالحة الوطنية سيكون أول لبنة في مشروع بناء الدولة”.

7 يونيو، 2022 10:22 م
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