رواد فضاء سيرتدون خوذة تخطيط كهربية للدماغ لاكتشاف نشاطه

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كشفت شركة أكسيوم للفضاء. أن ثلاثة رواد يُنتظر أن يتوجهوا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، سيرتدون خوذة تخطيط كهربية للدماغ.

وأوضحت الشركة أن الخوذة من شأنها مراقبة تأثيرات استكشاف الفضاء في نشاط الدماغ.

وينتظر أن تطلق الشركة المهمة في 3 أبريل الجاري. وستكون أول رحلة خاصة من نوعها إلى محطة الفضاء الدولية، وسوف تضم أربعة رواد فضاء ستستغرق مهمتهم عشرة أيام.

وأكدت أنه تم تجميع البيانات الخاصة بعدد نبضات القلب، ونسبة مقاومة الجلد وكتلة العضلات باستمرار في الفضاء. ولكن لم يتم شيء من ذلك بخصوص الدماغ.

وذكر المدير التنفيذي لمشروع “برين سبيس” يائيير ليفي. أنه يعتمد هذا النظام على أي تقني. ولا يتطلب أي إعداد أو عملية خاصة لارتدائه. يكفي أن تضغط على زر ليبدأ التشغيل، وتبدأ في قياس نشاط الدماغ.

وأضاف أن مشروع “برين سبيس” سيضم إجراء 30 تجربة أخرى خلال مهمة “راكيا” إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن بين رواد الفضاء الأربعة سيرتدي ثلاثة رواد الخوذة، التي توجد بها 460 ماصة متصلة بفروة الرأس، ستؤدي عددا من المهام يوميا مدة عشرين دقيقة، وسيتم خلالها تحميل بيانات في جهاز حاسوب في محطة الفضاء الدولية.

وتتضمن المهام اختبار “الكرة المرئية الغريبة”، التي كانت فعالة في الكشف عن ديناميكا الدماغ غير العادية، وفق الشركة، التي سبق لها أن أنهت استعمال دراسات مماثلة لتلك المهام على الأرض.