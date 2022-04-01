الأول من نوعه .. مروحيات أوكرانية تهاجم الأراضي الروسية

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قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الجمعة، إن طائرات مروحية عسكرية أوكرانية. شنت اليوم هجوما على منشأة تخزين وقود في بيلغورود. مشيرا إلى هذا هو الهجوم الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية.

وقال غلادكوف إن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية. بعدما عبرت الحدود على ارتفاع منخفض. مضيفا أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال. في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. فيما تداولت وسائل إعلام فيديو قالت إنه يظهر لحظة قصف مستودع نفط في مدينة بيلغورود الروسية.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

يشار أن وزارة الدفاع الأوكرانية أوضحت في وقت سابق أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية. وأطلقت 1370 صاروخا ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير الماضي. وأضافت في بيان أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها غلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر. مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

من جهة أخرى حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس شرقي أوكرانيا. حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة، ينذر بنزاع “طويل الأمد”.