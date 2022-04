الأول من نوعه .. مروحيات أوكرانية تهاجم الأراضي الروسية

أخبار ليبيا 24

قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الجمعة، إن طائرات مروحية عسكرية أوكرانية. شنت اليوم هجوما على منشأة تخزين وقود في بيلغورود. مشيرا إلى هذا هو الهجوم الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية.

وقال غلادكوف إن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية. بعدما عبرت الحدود على ارتفاع منخفض. مضيفا أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال. في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. فيما تداولت وسائل إعلام فيديو قالت إنه يظهر لحظة قصف مستودع نفط في مدينة بيلغورود الروسية.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022