مجتمع| كيف تتعامل الزوجات مع الأزواج المدمنين على لعب “البلايستيشن”

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

باتت ظاهرة جنون الألعاب الإلكترونية وقضاء معظم الأزواج أوقاتهم أمام لعبة البلايستيشن على وجه الخصوص، مشكلة حقيقية تعاني منها زوجاتهم، والأهم أنها بمثابة عدوى إلكترونية وإدمان يصيب أطفال ومراهقين أفراد الأسرة بصفة عامة.

ظاهرة تعاني منها الزوجات

وينطبق الأمر على إدمان الأزواج على مشاهدة مباريات كرة القدم، وهي ظاهرة تعاني منها كثير من الزوجات بسبب هوس أزواجهن بهوايتهم المفضلة.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تأثير الانشغال المبالغ فيه من الأزواج بلعب الألعاب الإلكترونية التي حوّلت بعض المنازل إلى ساحات نزاع وتوتر دائم، وحول التعلق الزائد بالألعاب “بلايستيشن” وانعزالهم الكامل عن أفراد الأسرة. فكان السؤال: “بعض النساء يرفضن لعب أو اقتناء ازواجهن البلاي ستيشن في المنزل.. وأنتِ هل توافقي ولا ترفضي؟ وليش؟”.

زوجات يؤكدن مشاركة الأزواج اللعب

تقول المشاركة، Flower Queen، أنها لا تمانع لعب زوجها البلايستيشن. لافتتا أنها مستعدة على اللعب معه.

من جانبه يقول المشارك، Abdo Ben Zayed، أنه لا يوجد أحد في منزله لا يحب لعبة البلايستيشن.

أما المشارك، Mohammed Aboud، فتسائل مؤكدا إدمانه لعبة البلايستيشن قائلا: “اللهم أرزقنا زوجات وافيات ويلعبون بلاي ستيشن معنا”.

لعب البلايستيشن أو الطلاق

بينما ذهب المشارك، معاذ بوصمادة، بمنع زوجته المستقبلية للعب البلايستيشن بعيدا حيث قال: “إذا رفضت زوجتي المستقبلية لعبي للبلايستيشن.. فسأقول لها أنت طالق”.

وكان رأي المشارك، Le Vi، متفق مع الرأي السابق حيث أكد أنه إذا رفضت زوجته اللعب فسوف يطلقها.

أما المشاركة، Ayman El Shaibany، أن الزوجة دائما ما تريد راحة زوجها وإذا كانت راحة الزوج في لعب البلايستيشن فهي لا تمانع.

أما المشارك، Marwan Ali، قال: “تأتي الزوجة أولا.. من ثم نتحدث على لعب البلايستيشن من عدمه”.

البلايستيشن هواية

وقالت المشاركة، Libya Libya: “إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهل بيتك عليك حق.. نحن نخلق أسباب سعادتنا ولابد لصفاء النفس من رياضة فكرية وروحية وبدنية”.

وأكد المشاركة، Shahed Altiary، أنها لا تمانع لعب زوجها البلايستيشن. مشيرة أنه مستعدة لمشاركته اللعب.

من جانبها أكدت المشاركة، ملاك كابوكا، أنها تسعد بلعب زوجها البلايستيشن وتشاركه اللعب.

وقال المشارك، محمد غانم العبيدي السلمي: “أين الحرية؟ ما علاقتهن في هواياتنا؟”. في تأكيد على إدمانه لعب البلايستيشن.

وفي تأكيد على أنها تحب الألعاب الإلكترونية قالت المشاركة، Joojoo Al Jahani: “إذا لم يجلب هو البلايستيشن فسأجلبه أنا”.