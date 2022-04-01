تطوير قطاع النفط على مائدة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

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نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، الخميس، مائدة مستديرة لعرض الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز “من مشاريع المجلس لسنة 2022”.

وشارك في فعاليات المائدة المستديرة، وزير النفط والغاز م.محمد عون ومدير عام المجلس. الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي وعدد من خبراء. ومدراء الادارات والمكاتب الفنية بالوزارة والمجلس ، بالإضافة إلى أعضاء فريق المشروع من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

في حين ناقش المشاركون في المائدة تفاصيل مقترح الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع النفط والغاز وماتضمنته من خطط فرعية مثل خطط التطوير الاداري والمالي، والفني والبيئي والقانوني والاستثماري.

في حين واستعرضت المائدة المستديرة تحليلا للواقع الحالي لقطاع النفط والغاز، والتحديات. والفرص المتاحة وإمكانية التطوير المستقبلي للقطاع.

وفي سياق ليس ببعيد شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الخميس، في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة .

في حين أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المجتمعون عبر تقنية الزوم. اتفقوا على الاستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج. بكمية وقدرها 43,200 برميل يومياً خلال شهر إبريل مشيرة أنه تم توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استمرار استثناء ليبيا من المساهمة في التخفيض.

في حين قالت الوزارة أن عون شارك في اجتماع آخر طارئ وهو الاجتماع رقم 183 للمنظمة. حيث نوقش من خلاله موضوع تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة للاوبك من أجل استيفاء معلومات الإنتاج.