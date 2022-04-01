كيا تعتزم إطلاق الكروس أوفر الجديدة

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تعتزم الشركة الكورية الجنوبية “كيا” KIA إطلاق سيارة الكروس أوفر الجديدة “نيرو” Niro.

وقالت الشركة وفقاً للمجلة الإلكترونية “موتور1”. إنها اقتصادية في استهلاك الوقود وتتمتع بمزايا متطورة في آن معا.

وذكرت أن السيارة التي يبدأ سعرها من 24 ألفاً و690 دولاراً، تتميز بتصميم عصري وفريد للمصابيح الأمامية وكشافات الضباب.

وأوضحت أن تصميم مصابيحها التي تتوضع بشكل طولي على جانبي الباب الخلفي وكشافات باللون الأسود الذي يتداخل مع الألوان الأساسية لهيكلها بصورة أنيقة.

وأفادت أن السيارة تتميز بمنظومات دفع هجينة تضم محرك بنزين ومحركا كهربائيا، لتكون موفرة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة، وتتمتع بهيكل طوله 4.42 أمتار وعرضه 1.82 متر وارتفاعه 1.54 متر وصندوق سعته 451 لتراً.

وأضافت أن للسيارة تقنيات متطورة من شاشة لمس كبيرة أمام السائق وواجهة قيادة بلوحات لمس للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف وغيرها.

كما جُهّزت بنظام ملتيميديا وأنظمة للتحكم بالأوامر الصوتية، وزجاجها الأمامي فيه ميزة إظهار مؤشرات السرعة وحالة الطريق.

ولفتت الشركة إلى أن السيارة مزودة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل عند الطوارئ، وحساسات للضوء والمطر ومسافات وكاميرات أمامية وخلفية. وتقنيات للتحكم بالمحرك وأنظمة التكييف عن بعد وعبر الهواتف الذكية.