عمران خان يتهم الولايات المتحدة لدعم الإطاحة به لزيارته روسيا

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه لن يستقيل قبل إجراء تصويت للإطاحة به يوم الأحد.

وأضاف خان، في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس، أن “دولة غربية” تدعم الإطاحة به لأنه زار روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

ويواجه خان تصويتا بحجب الثقة من أحزاب المعارضة التي تسعى للإطاحة به. وخسر الأغلبية العددية في البرلمان بعد انسحاب حليفه الرئيسي من الحكومة يوم الأربعاء.

واتهم خان، الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء عملية سحب الثقة من حكومته. فيما أجل البرلمان جلسته التي كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على سحب الثقة من الحكومة إلى الأحد المقبل.

تهديد أمريكي

وأعلن خان أن وزارة الخارجية الباكستانية تلقت رسالة من أميركا مفادها بأنها تريد إزاحته من منصب رئاسة الوزراء “لأنه يخالف سياساتها، وأن المعارضة الباكستانية إذا نجحت في عملية سحب الثقة عنه. فإنه لن يكون هناك مشكلة مع باكستان”.

وبعد أن ذكر خان اسم أميركا، قال إنه ما كان يريد أن يذكر اسم الدولة، ولكنه خرج خطأ من لسانه. ثم تدارك وقال إنها “دولة غربية”.

وأوضح خان، أن تلك الرسالة هددت إسلام أباد بعواقب وخيمة في حال استمر هو في منصب رئيس الوزراء. ولفت إلى أن الرسالة عبرت عن غضب الولايات المتحدة من زيارته الأخيرة إلى روسيا.

وذكر خان، أنه بعد تسلم الخارجية الباكستانية لتلك الرسالة، انطلقت عملية سحب الثقة منه، متهما أحزاب المعارضة بالعمل لصالح تلك الدولة، “التي تدافع عنهم وتمولهم”، بحسب قوله.

وقال إن أحزاب المعارضة “لا تقف في وجه السياسات الأجنبية، بينما أنا واقف في وجه تلك السياسات من أجل مصلحة البلاد”.