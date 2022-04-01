شركة الكهرباء: وضع الشبكة الكهربائية في شهر رمضان جيد

1 أبريل، 2022 2:11 م
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أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، أحمد حسين، أن الشركة لم تسجل أي عجز في الكهرباء في الفترة الحالية.

وقال حسين في تصريحات صحفية، “أن وضع الشبكة في شهر رمضان المبارك سيكون جيدًا وسينعم المواطنون بالطاقة على مدى 24 ساعة”.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس الخميس، الدخول بالوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية بقدرة 250ميجاوات.

مشيرة إلى أنه تم  الانتهاء من إجراء الكشف المصغر لها ( minor inspection) بعد 8 آلاف ساعة تشغيل. من قبل فنيو ومهندسو المحطة بالتنسيق مع شركة سيمنس الألمانية عن طريق الدعم الفني عن بعد.

1 أبريل، 2022 2:11 م
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