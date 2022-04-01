زهيو: لم أوافق للانضمام لعضوية لجنة الانتخابات التي شكلها الدبيبة

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أكد المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو أنه لم يبدي موافقته على الانضمام لعضوية لجنة بشأن الانتخابات شكلها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال زهيو في منشور على حسابه على “فبسبوك” :”لم أبدى موافقتي للانضمام للجنة لقناعتي بأنها ليست أهل اختصاص لإصدار التشريعات”.

وأكد المترشح بالقول :”أن رفضه الانضمام لهذه اللجنة لقناعته بأن المشكل الليبي ومعالجته أعمق من ذلك بكثير”.

وتابع :”من المهم أن تعلن كل الأجسام رغبتها والتي نأمل أن تكون الحقيقية لدعم مسار الانتخابات”.

وذكر زهيو أن هذا الدعم يخلق أرضية مشتركة. ننطلق من خلالها لتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن. أبدوا رغبتهم في الذهاب للحل الأقل كلفة وأكثر منفعة وهو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تنهي الخلافات وتنتقل بنا لوضع أفضل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قال في 20 مارس المنصرم إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية موسعة، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وفي كلمة بثتها منصة حكومتنا، أضاف الدبيبة، خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء إن “إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه”.

وتابع رئيس الحكومة: “لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات”.