توتال تستعد لتنفيذ مشاريع تنموية في ليبيا بـ “20” مليون دولار

1 أبريل، 2022 6:57 م
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أخبار ليبيا 24

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط عقداً بقيمة 20 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال كلمة أثناء توقيع الاتفاقية. أن قيمة العقد جاءت حسب التزام المؤسسة بالحوالات لأسهم ائتلاف ماراثون وشركة الواحة.

من جانبه قال المدير العام لشركة توتال انرجي في ليبيا “باسكال برينت”، إن الشركة ستعمل وفق الاتفاق على مساعدة ليبيا في مواجهة جائحة كورونا. والعمل على إنشاء عدد من المنشآت الرياضية في عدة ملاعب، إلى جانب تشييد 7 قاعات رياضية مجمعة.

يأتي هذا الاتفاق بعد أيام من تحذير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من تدني الإنتاج العام من الخام في أي لحظة. بسبب تأخر صرف الميزانية المخصصة للمؤسسة من حكومة الوحدة الوطنية، بالرغم من حصولها على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013.

1 أبريل، 2022 6:57 م
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