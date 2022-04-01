تعرف على عدد النواقل النفطية في ميناء الحريقة النفطي خلال مارس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط (6.600.000) ستة مليون وستمائة ألف برميل من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي.

أول ناقلة هي (موسكو سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.

ثاني ناقلة هي ( كريتي كينج ) شحنت مليون برميل كانت مناصفة بين فرنسا وإيطاليا.

ثالث ناقلة هي (ياسا بولاريس) شحنت مليون برميل إلى الصين.

رابع ناقلة هي (سونيون) شحنت مليون برميل إلى الصين.

خامس ناقلة هي (سيلفر وي) شحنت مليون برميل ولم تحدد وجهتها.

سادس ناقلة هي ( ناوتيلوس ) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

سابع ناقلة هي ( سيغنال ألفا ) وشحنت 600 ألف برميل إلى هولندا.

وشهد الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير خلال شهر مارس الماضي تفاوتًا وقد تراوح الإنتاج مابين 220 ألف برميل إلى 240 ألف برميل .

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967.