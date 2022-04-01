تراجع طفيف في أسعار النفط قبل اجتماع دول وكالة الطاقة الدولية

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تراجعت، أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، إذ جرى تداولها في نطاق ضيق قبل اجتماع الدول المستهلكة لمناقشة إصدار جديد لاحتياطيات النفط الطارئة إلى جانب الإفراج الضخم المخطط له من الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا إلى 99.89 دولارًا للبرميل بعد تداول مرتفع بلغ 101.75 دولارًا. وتراجع العقد بنسبة 7 بالمئة يوم الخميس.

وتراجعت، العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 104.63 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 5.6 بالمئة يوم الخميس. وانتهى عقد مايو يوم الخميس عند 107.91 دولار.

وتسبب الإفراج عن الاحتياط الأمريكي المخطط له في هبوط الأسعار يوم الخميس. ويوم الجمعة، كان كل من العقدين القياسيين متجهين نحو خسارة أسبوعية بنحو 13 بالمائة، وهي أكبر خسارة لهما في عامين

تعويض امدادات النفط

وستجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، لمناقشة إصدار نفطي طارئ آخر يتبع اتفاق الأول من مارس للإفراج عن حوالي 60 مليون برميل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطلاق مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر، بدءًا من مايو. وسيكون هذا أكبر إفراج على الإطلاق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

والهدف من ذلك هو تعويض إمدادات النفط المتعطلة من روسيا، التي تعرضت للعقوبات في أعقاب غزوها لأوكرانيا، والتي تصفها موسكو بـ “عملية خاصة” لنزع سلاح جارتها الغربية.

وقالت شركة أوراسيا جروب الاستشارية في مذكرة إن أسعار النفط قد تنعكس مسارها إذا تم تقليص الإصدار أو تأجيله. أو إذا كانت الكميات التي تم تسليمها أقل من تلك الواردة في إعلان البيت الأبيض.

وينتظر التجار لمعرفة كمية النفط التي ستوافق دول وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عنها، ولكن لا يتوقعون أن يكون لها تأثير طويل المدى على السوق.

رويترز