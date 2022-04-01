باشاغا يهنيء الليبيين بحلول رمضان ويؤكد أنه فرصة لتوحيد الصفوف

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هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الجمعة. الشعب الليبي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال باشاغا :”بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم، باسم الحكومة الليبية ، بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الليبي وللأمة الاسلامية جمعاء. راجيا من الله عز وجلّ أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات”.

وتابع :”كما نسأل الله تعالى خلال هذه الأيام المباركة أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم. وأن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه”.

وأضاف :”إن هذا الشهر الكريم هو فرصة لتوحيد صفوفنا. ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. والنهوض بليبيا إلى أعلى المستويات”.

وكانت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا. أعلنت أنه تمت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وعليه فإن غداً السبت هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.