الكبير والحبري يطلعان نورلاند على جهود المركزي لإعادة التوحيد

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قالت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري.

1/2 التقى السفير نورلاند اليوم في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري، وتم إطلاعه على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. وتأمل الولايات المتحدة أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي. #ليبيا pic.twitter.com/QtXjOw2PcU — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) April 1, 2022

وأوضحت السفارة أن الكبير والحبري اطلعوا السفير الأمريكي خلال لقائهم في تونس على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. وتأمل الولايات المتحدة أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي.

وشدّد السفير على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع. التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.