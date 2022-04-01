السفارة الإيطالية لدى ليبيا تهنئ الليبيين بالشهر الكريم

1 أبريل، 2022 8:15 م
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السفارة الإيطالية لدى ليبيا
السفارة الإيطالية لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

تقدم السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيوزيبي بوتشينو غريمالدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن فريق عمل السفارة. بأجمل وأخلص التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك .

وتمنى السفير الإيطالي لدى ليبيا للشعب الليبي الكريم التقدم والاستقرار والازدهار في هذا الشهر الكريم  .

وأعلنت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم السبت الثاني من شهر أبريل عام 2022 مـ هو بداية  شهر رمضان المبارك  .

يشار إلى أن والدول التي أعلنت عن السبت الأول من شهر رمضان المبارك هي  : السعودية، والإمارات، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والكويت، وقطر، وتونس،   ومصر، والسودان، والجزائر .

1 أبريل، 2022 8:15 م
17

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