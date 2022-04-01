إبراهيم بوشناف: التوافق الدولي أساسي للحل ولابد أن يحدث عاجلا

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قال مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا24 اليوم الجمعة إن أعمال مجلس الأمن الوطني توقفت منذ 2011 حتى إعادة تفعيله بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بمنحنا صفة مستشار الأمن الوطني، ثم بموجب قرار لاحق أعيدت تسمية المجلس ليصبح “مجلس الأمن القومي”، وأن يعامل المستشار ماليا وإداريا معاملة “نائب رئيس الوزراء”

وتابع بوشناف ” إن ما نراه بشأن الوضع الحالي، فهو أن طول المراحل الانتقالية لن يكون. في مصلحة الوطن إذ يشجع النزعات الانفصالية ويدفع باتجاه انحلال الوطن. وتفسخه”.

ونوه إلى أنه كان الأفضل تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تُنجز العملية الانتخابية غيرَ أن المحاصصة. التي فُرضت على الحكومتين المتنازعتين عرقلت ذلك. وأنا هنا لا أنتقص من قدر الوزراء في الحكومتين.

في حين أكد عقد عديد الاجتماعات مع كل الفاعلين في الملف الليبي محليا ودوليا للدفع بالعملية. الانتخابية قدما، وأنه لوحظ حرص الجميع على ذلك، لكن الخطوات العملية لم تبدأ بعدُ. على الرغم من تأكيد مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإنجازها.

وأشار إلى أن الجميع يعلم حجم وتأثير التدخل الدولي، وكل ينظر بعين مصلحته، والبعض يرى. أن الأزمة الليبية قابلة لتأجيل الحل، وهذا خطأ

وأكد أن التوافق الدولي أساسي للحل، ولا بد أن يحدث عاجلا، وحينها سيتمكن الليبيين. من وضع ركائز البنيان لدولتهم المنشودة.

وأشار إلى أن مسألة الأمن الغذائي تتطلب معالجات عاجلة، ونتيجة للأزمة السياسية في ليبيا. وانقسام المؤسسات الذي عاد للظهور، عقدنا اجتماعا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية. للترتيب مع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تأمين وصول ما تحتاجه ليبيا. من المواد الغذائية وتحديدا الدقيق وزيت الطعام.

في حين نوه إلى أن تنظيم “داعش” في ليبيا ليس بالقوة التي يحاولون تسويقها، ووجوده مجرد بؤر محدودة. التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها