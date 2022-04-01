البعثة الأيرلندية بالأمم المتحدة تؤيد العملية السياسية التي تقودها وليامز في ليبيا

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أعلنت البعثة الأيرلندية في الأمم المتحدة عن تأييدها الكامل للعملية السياسية والحلول التي تقودها المستشارة بالأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز.

وأعربت البعثة الأيرلندية اليوم الجمعة بعد الاستماع إلى مناقشة غير رسمية للمستشارة. الأممية ستيفاني وليامز مع أعضاء مجلس الأمن عن أملها في إيجاد حل للمأزق. السياسي تقوده ليبيا.

وفي سياق متصل شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على المسار العسكري.

ودعت وليامز في حوار مباشر مع الليبيين عبر منصة الحوار الليبي. إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الاضطرابات والتقلبات السياسية.

وقالت إن أولويتهم هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي.

وأشارت المستشارة إلى أن الباب مفتوح لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تأمل في عقد اجتماع يضم مجلسي النواب والدولة في القريب العاجل.

وأوضحت أن الأمم المتحدة. مستمرة في دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك توحيد مصرف ليبيا المركزي ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية.

وأكدت على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تدفق الخام والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال.

وفي سياق أخر قالت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري.

وأوضحت السفارة أن الكبير والحبري اطلعوا السفير الأمريكي خلال لقائهم في تونس على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. وتأمل الولايات المتحدة أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي.