استياء أوروبي من منع روسيا مواطني الاتحاد الأوروبي الدخول إلى أراضيها

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أعرب، الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن أسفه لقرار السلطات الروسية بمنع عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي، من دخول أراضي روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشمل القرار مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك أعضاء في البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء.

وقال التكتل، في بيان، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي جاءت ردًا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا. وإنها تهدف إلى وضع حد لتلك الأعمال غير القانونية والمدمرة. على عكس العقوبات المضادة الروسية، تُنشر الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي بشفافية وتستند إلى معايير واضحة، بما في ذلك الطرق القانونية لكيفية الطعن فيها.

وطالب الاتحاد الأوروبي روسيا بوقف هذا العدوان وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية. من كامل أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط. والاحترام الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وقال إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب ضد أوكرانيا وستتم محاسبتها على الجرائم المرتكبة في سياقها.

روسيا تفرض قيودا

وأعلنت موسكو أنها فرضت قيودا على كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الأحادية الجانب. التي فرضتها الكتلة في الأسابيع الأخيرة ضد شخصيات وأعيان في روسيا.

وشددت الخارجية الروسية، في بيان الخميس، على أن “سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتجاوز كل الحدود”. مشيرة إلى أن بروكسل، منذ أن شنت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، فرضت قيودًا أحادية الجانب “بشكل جماعي وتعسفي حول الشركات والمواطنين الروس”.

وحمل البيان الاتحاد الأوروبي مسؤولية “تجاهل جميع القواعد القانونية الدولية” من خلال نشر البيانات الشخصية لمن هم على قوائمه السوداء في المجال العام. مشيرًا إلى أن بروكسل كانت تحاول تحميل موسكو مسؤولية الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي.