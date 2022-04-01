استطلاع |  أغلب الآراء تتوقع رفع أسعار السلع الأساسية إذا ما صرفت علاوة غلاء المعيشة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الأحد الماضي أن مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد.

وأوضح الحويج أن هذه العلاوة تصرف مرتين، خلال عام 2022، الأولى قبل رمضان والثانية قبل عيد الفطر كعلاج قصير المدى.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا ما كانت هذه العلاوة تساهم في رفع أسعار السلع الأساسية.

مجرد دعاية

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: ” هل ستساهم علاوة غلاء المعيشة التي يدرسها مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بقيمة 300 دينار للفرد في حل أزمة غلاء أسعار السلع الأساسية في ليبيا؟”.

طالب المشارك، Nori Khalifa، بأن يتم تعديل سعر الصرف وتخفيضه بدل زيادة المرتبات العشوائي. لافتا أنه ذلك إذا ما كان دون دراسة من ذوي الخبرة ستكون النتائج كارثية. لو استمر الدبيبة في تهوره وضخ الأموال بهذه الطريقة المزرية.

أما المشاركة، كرغليا حره، قالت: “أنها مجرد دعاية وكذب، مثلها مثل منحة الزوجة”، وفق تعبيرها.

مشروع فاشل

بينما طالبت المشاركة، استعنت بالله، أن العلاوة مشروع فاشل، مطالبة بأن يتم تعديل وخفض سعر الصرف.

وفي رأي مشابه قالت المشاركة، Om Mossab، “إن العلاوة ستزيد الطين بلة.. يجب خفض سعر الصرف لحل الأزمة الليبية”.

كما توقع المشارك، عطية الفرجاني، أن تكون علاوة غلاء المعيشة سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما المشاركة، اني الفيتوري، أوضحت أن منح الأموال تزيد أسعار السلع، مطالبة بخفض الأسعار ومتابعتها.

زوبعة إعلامية

أما المشاركة، Soma Saleh، فقالت: “إذا زادت الأسعار فهي لا تكفي ولا تحل المشكلة”.

في حين قال المشارك، ابريك العبيدي، “الموضوع مجرد زوبعة إعلامية غير موجودة على أرض الواقع”.

وقال المشارك، الزمان كفيل، “إن الحل الوحيد والجذري يكمن في تفعيل صندوق موازنة الأسعار”.

أما المشارك، نوري الطبلقي، يقول: “حكومة تجار.. كل ما قد يصل للمواطن سواء منحة أو دعم سيكون في حسابات الدبيبات الحاكمة والمتحكمة. في قوت المواطن والمسؤولة عن غلاء الأسعار بسبب إهدار المال العام في غير مواضعة وسرقته”.

المطالبة بمحاسبة التجار

وقال المشارك، الرداء الاحمر، “إن العلاوة تجشع على غلاء الأسعار”. مطالبا بمحاربة ارتفاع الأسعار ومحاسبة التجار من قبل الحكومة.

في حين قال المشارك، Walid Alrabty، “إن المبلغ المقرر كعلاوة غلاء معيشة سيزيد الأسعار”. مطالبا الحكومة بمنحها ولكن بشرط متابعة الأسعار وتخفيضها، مشيرا أن 85% من الليبيين تحت خط الفقر إذا ما تم ذلك.

وقال المشارك، Mohammed Al Kilane، “إن تخفيض الأسعار هو الحل الوحيد، أما الباقي تبذير لا أكثر ويسبب غلاء الأسعار”.

أما المشارك، Abdelrazag Rihan، قال: “إن العلاوة ستذهب للسراق وستزيد الأسعار وستزيد من معاناة المواطن المطحون”، وفق تعبيره.

المطالبة بتخفيض الأسعار

وقالت المشاركة، Ream Ali، “إن الحل الوحيد في ليبيا هو تخفيض الأسعار أما غير ذلك فهو غير واقعي”. واستطرد المشارك متسائلا: “هل يعقل أنه لا يوجد وزير يعرف أزمة ليبيا؟”.

في حين قال المشارك، Jummah Ali، “إن الحل الوحيد هو دعم سعر الدينار لتكون قوته الشرائية كبيرة وتعادل سعر الدولار”.

أما المشارك، مصطفي العياط، “إن علاوة غلاء المعيشة ليست حل.. الحل الوحيد العمل بجدول المرتبات الموحد”.

العلاوة سترفع الأسعار

في قال المشارك، G57، “إن الحل يكمن في مراقبة الاعتمادات، وفتح المقاصة، وتعديل قيمة صرف الدولار. والاهتمام بالزراعة ودعم الفلاحين، والاهتمام بقطاع الصناعة للغداء وتطهير البلاد من الفاسدين”.

أما المشارك، Hajama Ali، يقول: “بل ستزيد من غلاء الأسعار يجب تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإعادة الجمعيات الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود”.

وقال المشارك، Ali Azayani، “إن الحكومة ستتمادى في السرقة كالسابق، وضخ الأموال ورفع الأسعار سيؤدي الى المزيد من التضخم والمزيد من التردي في الوضع الاقتصادي”.