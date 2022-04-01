أعضاء بمجلس الدولة يؤكدون دعمهم لحكومة باشاغا

أخبار ليبيا24

أكد، أعضاء بمجلس الدولة، الداعمين للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، دعمهم لاستلام الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وشدد، الأعضاء في بيان، على احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة. ورفض أي تدخل سلبي ينقض الاتفاق المبرم بين المجلسين.

ولفت الأعضاء إلى أنه كان الأجدر بالبعثة الأممية دعم الاستفتاء على مشروع الدستور، داعين مجلس النواب لاستئناف الحوار بين المجلسين وإتمام بنود خارطة الطريق

وأعلن الأعضاء رفضهم سياسة مسك العصا من المنتصف من قبل البعثة وترك المشهد رهين الأمر الواقع.

وقال البيان، “إن من منطلق المسؤولية التاريخية والوطنية في تنفيذ خارطة الطريق كاملة، فإننا ندعو البعثة الأممية الموقرة إلى البناء على هذا التقارب الوطني ورعايته واحترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها وقراراتها وصونا لمهمتها التي وجدت

لأجلها”.

وأضاف، “كان الأجدر بالبعثة دعم الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة المنتخبة احتراما لإرادة الشعب الليبي”.