هل تتفق.. مسرحية “كوشي يا كوشة” أفضل مسرحية ليبية؟

أخبار ليبيا24

وافق يوم 27 مارس اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفي به دوليا من كل عام وقد احتفل به في بنغازي بتقديم عرضين مسرحيين وتكريم عدد من الفنانين المسرحيين.

وجرى الاحتفال بهذا اليوم من قبل ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية وإدارة المسرح الشعبي بنغازي ونقابة الفنانين في بنغازي.

وفي هذا اليوم العالمي طرحت وكالة أخبار ليبيا24 ثلاثة أسئلة على متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، هي: هل سبق لك حضور مسرحية في المسرح؟ ما أفضل مسرحية ليبية في رأيك؟ وكيف ترى واقع المسرح في ليبيا؟

وقد جاءت إجابة المشاركين متنوعة، حيث قال خالد علي مصراتي: إن “أفضل مسرحية ليبية. هي مسرحية “كوشي يا كوشة”، وهي مسرحية من بطولة الفنان الكوميدي الراحل صالح الأبيض.

وقال سمير الشحومي: “منذ زمن طويل لم أشاهد مسرحيات لا وطنية ولا عربية”. بينما قالت “سوها. سوها”: “كنت أشاهد مسرحيات ليبية وعربية”.

ومن جهته قال ميلاد المبروك: “ليس هناك مسرحية مثل مسرحية الدبيبة وباشاغا والمشري وعقيلة صالح”.

أما يوسف المسلاتي، فأجاب: “لا” وأردف: “كوشي ياكوشة”.. كان ميخشش فيها أصيل بحير بتكون فكرة المسرحيات في ليبيا “برفكتو”، على حد قوله.

وكتب “لله الطاعة” يقول: “للأسف لا لم أحضر مسرحية في المسرح” وأضاف، حول أفضل مسرحية ليبية، “كلهم حلوين بالأخص اللي فيهم صالح الأبيض الله يرحمه”.

وأجاب حول رؤيته لواقع المسرح في ليبيا، يقول: “مهمّش. لا أحد يهتم لا بالمسرح ولا بالفن للأسف مع وجود فنانين وأفكار وإبداع”.

ويقول ناصر الزرقاني: “حكاية المسرح في بلادي حكاية حزينة مقارنة مع الدول التي تهتم بالمسرح والفنان، لإنهم مع قاعدة أعطني مسرحًا أعطيك شعب ونحن كما ترى؟”.