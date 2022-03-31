صالح يشدد على توفير الإمكانيات للرفع من قدرات منتسبي المؤسسة الشرطية

أخبارليبيا24

شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس. على ضرورة توفير كافة الإمكانيات للرفع من قدرات الضباط وضباط صف وجنود المؤسسة الشرطية.

وأكد صالح خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم. رفقة مدراء الإدارات وضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية. أن كافة مكونات الداخلية يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن.

وثمّن رئيس المجلس كافة المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها.

وأكد على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية كونها الرادع الأول للجريمة والسد المنيع الذي يذود دون الأرض والعرض ويحمي المواطن وممتلكاته.