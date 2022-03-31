شقيق أحد شهداء معارك الإرهاب في درنة: أخي شهيد فداءً للوطن والواجب

أخبارليبيا24- إرهاب

علاء الدين محمد الشوبكي من منطقة أم الرزم. شقيق الشهيد نورالدين الشوبكي من مواليد 1992 يقول :”التحق أخي بالمعارك منذ بداية الثورة في 2011 ووصل حتى البريقة”.

ويضيف الشوبكي :”تلقى أخي التدريبات في منطقة قنفودة. في تلك الفترة وتم تقسيهم إلى قسمين قسم توجه إلى طرابلس وقسم آخر تقدم من ناحية البريقة”.

وتابع :”بعد انتهاء الحرب والمعارك في 2011. عاد إلى المنزل ومرت السنوات، والتحق هو ورفاقه في تأمين الذخيرة لعملية الكرامة في بداية انطلاقتها في 2014″.

وواصل حديثه :”كان يقضي معظم وقته في المعسكر. لا يكاد يأتي للبيت إلا في بعض الأحيان. حتى أنه خطب فتاة وعندما حدث نقاش بينهم عن وضعه تركها وقال لها :”أنت في طريق وأنا في طريق”.

وذكر علاء :”كانت مهتمهم هي تأمين الذخيرة من طبرق إلى الرجمة. وفي وقت لا حق التحق بمحور الظهر الحمر، وشارك هناك في مناوشات ومعارك مع الجماعات الإرهابية”.

استشهاد نور الدين

وذكر الشوبكي :”في يوم 05 أغسطس 2016. بينما كان أخي نور الدين ورفاقه في موقعهم، قام عناصر تابعين للجماعات الإرهابية بإلتفاف عليهم، وقاموا باستهدافهم فاستشهد 8 جنود بينهم أخي”.

وبخصوص خبر اسشهاده. يقول :”منطقتنا صغيرة وأبسط حدث يعلمه الجميع بسرعة. علمنا عند الساعة 3 فجرًا أن هناك التفاف وهجوم من قبل الإرهابيين فتجهزنا. ومنا من وصل حتى الظهر الحمر”.

وتابع :”أنا لم أصل إلى الظهر الحمر بل وصلت إلى مدينة القبة. وهناك وصلني خبر استشهاد أخي مع رفاقه، وقد وصل إلى مستشفى المدينة. ولم أجد الشجاعة لرؤية جثمانه بل قررت الرجوع إلى البيت”.

الانتقام

وأضاف :”أبناء عمي وأبناء المناطق المحيطة واصلوا التقدم. ووقع اشتباك مع الجماعات الإرهابية ووصلوا في ملاحقتهم حتى منطق شيحا. وكان الهجوم كردة فعل على ما قاموا به من هجوم غادر”.

وختم علاء حديثه معنا بالقول :”لدي رسالة إلى بعض المسؤولين. لابد من الاهتمام بأهالي وذوي الشهداء خصوصًا في هذه الظروف التي نمر بها الآن. بالنسبة لأخي استشهد وهو أعزب لازوجة ولا أبناء خلفه. ونعتبره فداء للوطن وشهيد الواجب”.