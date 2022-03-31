شعبة الرقابة سبها تكشف أسعار السلع الأساسية بالمدينة

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قال رئيس شعبة الرقابة على الأغذية والأدوية بجهاز الحرس البلدي سبها محمد مشمور في تصريحات صحافية الأربعاء أجرينا زيارات مكثفة للمحال التجارية للكشف عن الأسعار بعد تحديدها من وزارة الاقتصاد.

واوضح مشمور أنه لوحظ من خلال الجولة أن أسعار بعض السلع أقل من الأسعار المحددة، مع وجود معروض كبير منها.

وبين أن سعر الزيت المحدد بـ 10 دنانير يباع لدى بعض التجار بـ 8.5 دنانير، وسعر الدقيق المحدد بـ 3 دنانير يباع بـ 2.75 دينار، وننتظر إحالة القرار ووضعه موضع التنفيذ

ونوه إلى أن الرقابة تنتتظر تحديد أسعار دقيق المخابز لنتابع مع الخبازين أسعار الخبز وأوزانها.

ونوه إلى أن الرقابة نظمت جولات تفتيشية استهدفت الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية، وسجلنا مخالفات عدة لدى بعضها.

وأشار إلى إنتظار الرقابة بسبها لقرار وزارة الاقتصاد لإلزام الصيدليات بوضع أسعار الأدوية في الفواتير وختمها بعد شرائها.

وفي سياق ليس ببعيد قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. إن مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد.

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية. أن هذه العلاوة تصرف مرتين، خلال عام 2022، الأولى قبل رمضان والثانية قبل عيد الفطر كعلاج قصير المدى.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة. إلى أن زيادات النفط تغطي هذه العلاوة التي هي من حق المواطن.

وذكر الحويج أن هناك بديلين آخرين. وهما تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه باستلام السلع الأساسية الموردة من التجار والمصانع الموردة لها ويتولى بيعها بنسبة دعم حسب الاتفاق.