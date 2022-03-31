رينو تطلق نسخة معدلة من سيارات Duster Oroch

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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن رينو تتحضر لإطلاق نماذج معدلة من سيارة Duster Oroch التي ستكون منافسا مهما لمركبات البيك آب من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة الجديدة ستحمل بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات Duster Oroch السابقة، إذ سيتغيير فيها شكل ممتصات الصدمات وتصميم الواجهة الامامية وفتحات الهواء ومصابيح الضباب المثبتة عليها، كما سيزود صندوقها الخلفي وسقفها بسكك أنيقة لتثبيت الأمتعة والحقائب.

وداخليا ستحصل هذه السيارة على شاشة لمسية ونظام مولتيميديا متطور يمكنه التعامل. مع الأجهزة الذكية عبر نظامي “AndroidAuto” و”Apple CarPlay”، كما سيحصل. السائق على نظام يساعده على معرفة الضغط في العجلات، إضافة إلى أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

وستجهز المركبة بنظام لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات. وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض ان تطرحها رينو بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر. وعزم 114 و143 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

في سياق متصل بدأت تويوتا بتوسيع سوق مبيعات سيارة Sienna الجديدة التي صنفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها عملية.

وجاءت المركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار و157 سنتيمترا، مجهز بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لسبعة ركاب.

وجهّزت هذه السيارة بأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وواجهة قيادة متطورة. مجهزة بشاشة لمسية ونظام مولتيميديا قادر على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف. والأجهزة الذكية، وستطلق منها نسخ خاصة مجهزة بصفين من المقاعد ومجهزة. بشاشات كبيرة ومواصفات خاصة لتأمين رفاهية أكبر من الركاب.