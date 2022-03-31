ريتا فرينش: عملنا مهم في ليبيا لإنهاء الإفلات من العقاب

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أكدت السفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ريتا فرينش أن عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت فرينش في تصريحات نقلها موقع البعثة أمس الأربعاء “يسعدنا أن نرى الاستقرار السياسي. المتزايد في ليبيا على مدى العامين الماضيين ومن الأهمية بمكان إحراز التقدم. نفسه نحو المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات”.

في حين عبرت عن قلقها البالغ من حالات الاختفاء القسري وتقارير الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وعبرت عن قلقها من القيود المفروضة على حرية الإعلام ومجموعات المجتمع المدني، وإساءة معاملة المهاجرين.

كما أكدت دعم المملكة المتحدة بقوة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لضمان استمرار مراقبة حالة حقوق الإنسان على الأرض.

ونوهت إلى أن مساهمة بعثة تقصي الحقائق في العدالة الانتقالية والمصالحة، ستظل جزءًا لا يتجزأ من عملية السلام.

وفي سياق ليس ببعيد شهدت طريق السكة في العاصمة طرابلس تجمعاً لرتل سيارات مسلحة، تسبب في إغلاق الطريق المؤدي لرئاسة الوزراء.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الرتل المسلح حاصر مبنى رئاسة الوزراء، أثناء تواجد عبد الحميد الدبيبة داخل المبنى .

وقالت المصادر أن الرتل المسلح يتبع للقيادي التابع لمليشيات مدينة مصراتة ويسمى “الكيوي”. وكان قد شارك في الاستعراض العسكري الداعم للدبيبة في مدينة طرابلس بالفترة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن المدعو “الكيوي” خرج بقوته اتجاه طريق السكة من أجل الاحتجاج على تراجع الدبيبة. من دفع 5000 دينار على كل آلية وما دفعه الدبيبة 500 دينار فقط.