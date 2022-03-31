خلال لقائه صنع الله.. أبوجناح يُبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها

أخبار ليبيا 24

أبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، دعمه القوي للمؤسسة الوطنية للنفط كونها مؤسسة مهنية محايدة تعمل لصالح الشعب الليبي كافة، مؤكدا ضرورة تمويلها بالميزانيات اللازمة، لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط، جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله. اليوم الخميس، لمناقشة جملة من المواضيع.

وأشارت المؤسسة إلى أن صنع الله أطلع أبوجناح على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، والتحديات التي يواجهها. والتي من أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال القطاع. والقيام بأعمال الصيانة الضرورية لضمان استمرار عمليات الإنتاج. ورفع معدلاته وفقا لخططها المستقبلية دعما للاقتصاد الوطني.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق إلى مشروعي مصفاة الجنوب ومصنع الغاز. وعدم حصول المؤسسة على التمويل اللازم الذي سيمكنها من إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع المهمة.

وأوضحت المؤسسة أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب سيسهم في استقرار المنطقة وفتح فرص عمل للشباب. كما سيسهم في حل مختنق نقص الوقود بالجنوب، إضافة إلى الدفع بالاقتصاد المحلي بالمنطقة.