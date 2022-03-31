حبس عميد كلية بالزاوية بتهمة تقديم مؤهل علمي مزور منسوب لجامعة أمريكية

31 مارس، 2022 2:32 ص
2

أخبار ليبيا24

حبست، النيابة العامة احتياطيا، عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية، على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وقال، مكتب النائب العام، إن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم (ش. إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.

النيابة تحبس احتياطيا عميد كلية بالزاوية بتهمة تقديم مؤهل علمي مزور منسوب لجامعة أمريكية
النيابة تحبس احتياطيا عميد كلية بالزاوية بتهمة تقديم مؤهل علمي مزور منسوب لجامعة أمريكية

حبس بتهمة التزوير

وأوضح، أن التحقيق جاء على خلفية” تكشف واقعة مخالفة قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأخص شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عال في مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية أو العلوم الإنسانية.”

وأضاف، “لأن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009. وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية؛ على خلاف الحقيقة. انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة “.

الوسوم
31 مارس، 2022 2:32 ص
2

مقالات ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا مركب هجرة قبالة طبرق إلى 19 والأمن يتعرف على هوية آخر الضحايا

31 مارس، 2022 1:46 ص

هل تتفق.. مسرحية “كوشي يا كوشة” أفضل مسرحية ليبية؟

31 مارس، 2022 1:19 ص
الرئيس التونسي قبيس سعيّد

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

30 مارس، 2022 10:36 م

النفط يرتفع لنحو 3 بالمئة لشح المعروض واحتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا

30 مارس، 2022 10:04 م
زر الذهاب إلى الأعلى