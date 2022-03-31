تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح ترابية

أخبار ليبيا24

تقلبات جوية تشهدها، أغلب مناطق ليبيا، اليوم الخميس، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن التقلبات تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة ماعدا المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس، وتشمل التقلبات مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (28 – 34) مئوية، على مناطق الشمال، وما بين (35 – 39) مئوية، على مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع تحسن في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق ليبيا الشمالية والجنوب الغربي يوم الغد.

رياح وبحر متقلب

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح قبلي إلى باش نشط على الساحل الغربي يتحول تدريجيا إلى شرش. بينما يكون شلوق إلى قبلي على الساحل الشرقي نشط إلى قوي تتراوح سرعته مــا بين (25-35) عقدة.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى قليلة السحب تتكاثر على ساحل سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .

والريح قبلي إلى باش يتحول تدريجيا اليوم إلى شرش على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة. سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة يصل اليوم إلى (25) عقدة على طول الساحل. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر. مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .

والريح شلوق إلى قبلي يتحول يوم الغد إلى بحري على الخليج وبنغازي تتراوح سرعته اليوم ما بين (10 – 35) عقدة وتشمل ساحل درنة يوم الغد . وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.50) متر . والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.