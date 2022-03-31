تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في ليبيا

31 مارس، 2022 2:49 م
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أخبار ليبيا24

أظهرت نتائج النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الأربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا من أصل 617 عينة جرى فحصها.

وقالت مكافحة الأمراض إنها استلمت 617 عينة موزعة على المختبرات وبعد فحصها بتقنية الـ”بي سي آر” تم تسجيل 569 عينة سالبة و48 عينة موجبة بنسبة 77 بالمائة.

كما أعلن المركز وجود 96 حالة حرجة مصابة بكوفيد19. وذكر المركز أنه تم تسجيل127 حالة شفاء وحالتي وفاة بالمنطقة الغربية فقط.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في ليبيا. إلى 501,705 من 5,337 حالة نشطة، بينما تعافى 489,953 وتوفي 6,415.

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31 مارس، 2022 2:49 م
19

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