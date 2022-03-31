بالفيديو | برومو برنامج رامز موفي ستار في رمضان 2022

أخبار ليبيا 24

كشف المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل المختلفة. عن البرمو الرسمي لبرنامج “رامو موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وظهر النجم العالمي فان دام، في البرمو الرسمي مرتديا نفس الزي الذي ارتداه رامز جلال، وطغى عامل الأكشن والإثارة على البرمو. كما ظهر عدد من النجوم مثل: عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل. درة، إضافة إلى لاعب كمال الاجسام الشهير بيج رامي.

ونشر المستشار، مقطع الفيديو وأرفقه بتعليق أكد فيه تصوير البرنامج بالعاصمة الرياضة للسنة الثانية على التوالي برعاية هيئة الترفيه. ومن المنتظر عرض برنامج المقالب الشهير على قناة (إم بي سي) بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.