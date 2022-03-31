من تونس .. باشاغا : سأكون في طرابلس خلال أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة. دون استخدام القوة، وسط مواجهة مستمرة منذ أسابيع بين الفصائل المتنافسة، بحسب وكالة ”رويترز“.

ورفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية قبل عام في عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة. التخلي عن السلطة لباشاغا بعد انهيار خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر، وظل متمركزا في العاصمة بدعم من بعض الفصائل المسلحة.

انهيار خطة الانتخابات

وبعد انهيار خطة الانتخابات قال البرلمان إن مدة حكومة الدبيبة انتهت. واختار باشاغا لرئاسة الحكومة لفترة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات العام القادم، في خطوة رفضتها فصائل أخرى.

وفي مقابلة في تونس، قال باشاغا ”لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي، ومع طرابلس. والنخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضا بعض الشخصيات المجتمعية“.

وأضاف ”بإذن الله ستكون الحكومة الأيام القادم قادرة أن تمارس مهامها في طرابلس“.

دخول طرابلس

كان باشاغا قد حاول دخول طرابلس قبل ثلاثة أسابيع في رتل مسلح ضخم. لكن الرتل عاد أدراجه عندما سدت قوات متحالفة مع الدبيبة الطرق المؤدية إلى العاصمة.

ومنذ ذلك الحين تعاني ليبيا جمودا سياسيا حيث تقول كل من الحكومتين، إنها تتمتع بالشرعية. مما يزيد المخاوف من تجدد الاشتباكات أو تقسيم الأراضي بينهما، في حين تحاول الأمم المتحدة ودول غربية إحياء خطة الانتخابات.

دخول سلمي

وقال باشاغا مرارا إنه لن يستخدم القوة لدخول طرابلس. وقال لرويترز ”قدومنا إلى طرابلس وإلى مقرات عمل الحكومة سيكون سلميا بالكامل“.

وأضاف أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا، وعلى الساحة الدولية على أنه سيتمكن من ممارسة مهامه في طرابلس. وأن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل خارج المدينة.

ولم يرُدّ على الفور متحدث باسم حكومة الدبيبة على طلب للتعليق.

الوجود العسكري

قال باشاغا إن القوات التركية التي استدعتها حكومة طرابلس السابقة وترفض الفصائل التي يدعمها البرلمان بقاءها. موجودة في البلاد بشكل قانوني.

وأضاف ”أي وجود عسكري تحكمه اتفاقية أو مذكرة – هي بالأساس مذكرة تفاهم – هذا نستطيع السيطرة عليه. ونستطيع أن نطلب من هذه القوات أن نلغي الاتفاقية أو نطلب منها مغادرة ليبيا“.

ضغط أمريكي

وتضغط الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات سريعا، وتريد عقد اجتماع بين أعضاء من البرلمان وهيئة تشريعية أخرى. هي المجلس الأعلى للدولة، للاتفاق على الأسس القانونية والتشريعية للاقتراع.

ولم ينضم البرلمان بعد لهذه المحادثات، لكن باشاغا قال إنه يأمل أن يوفد البرلمان عددا من أعضائه للمشاركة فيها لحل القضايا. وتوقع إجراء الانتخابات في غضون 12 إلى 16 شهرا.

نزاعات

وفي حالة استمرار المواجهة، يرجح محللون أن تخرج النزاعات عن السيطرة على قطاع النفط الحيوي إلى العلن.

ويشكك وزير النفط بحكومة الدبيبة في الدور الذي يلعبه مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

صنع الله والكبير

وقال باشاغا: ”تحاول هذه الحكومة منتهية الولاية.. حكومة عبد الحميد الدبيبة أن تقوض مجلس إدارة المؤسسة وتعيد تشكيله مرة أخرى وهذا أيضا سيسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط“.

وأشاد بكل من صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي ينظر إليه باعتباره حليفا للدبيبة. قائلا، إن الكبير ”له دور مهم في الاستقرار“.

وقال باشاغا، إنه لن ينفق أموالا إلا من خلال ميزانية يقرها البرلمان. وكان البرلمان قد رفض ميزانية قدمها الدبيبة العام الماضي. لكن الدبيبة ظل قادرا على الإنفاق مما أثار اتهامات بالفساد، وهي مزاعم ينفيها.