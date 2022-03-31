النفط يتراجع بعدما شهد أمس قفزة في الأسعار

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تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعدما قفزت الأربعاء لأكثر من 3 بالمئة، وذلك إثر أنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس تحرير ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، وهو الأكبر في تاريخ احتياطي البترول الاستراتيجي البالغ 50 عامًا تقريبًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو، التي ينتهي عقدها اليوم الخميس، 4.87 دولار أو 4.3 بالمئة. إلى 108.58 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولًا لشهر يونيو بمقدار 5.08 دولار عند 106.36 دولار، بعد أن انزلقت في وقت سابق بأكثر من 6 دولارات.

وتراجعت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم مايو 5.90 دولار، أو 5.5 بالمئة، إلى 101.92 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى عند 100.53 دولار.

خطاب بايدن بشأن النفط

وسيتحدث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، بشأن إجراءات إدارته الهادفة إلى خفض أسعار البنزين التي ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارجريفز لانسداون: إن “الأوقات العصيبة، تدعو بوضوح إلى اتخاذ إجراءات يائسة. ومن الواضح أن إدارة بايدن تعتقد أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط. يبرر هذه الخطوة للتأثير على إمدادات الطوارئ في البلاد”.

وأضافت: “سيتم طرح مليون برميل من النفط بالتنقيط للأشهر الستة المقبلة، في إشارة إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك حل سريع للأزمة في أوكرانيا، التي قلصت إمدادات النفط”.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس إن الخطوة ستساعد سوق النفط على إعادة التوازن في عام 2022 لكنها ليست حلاً دائمًا.

وأضافوا، أن “مع ذلك، سيظل هذا بمثابة تحرير لمخزونات النفط، وليس مصدرًا ثابتًا للإمداد في السنوات المقبلة. وبالتالي، لن يحل مثل هذا الإصدار عجز العرض الهيكلي، لسنوات في طور التكوين.”

اجتماعين لأوبك ولوكالة الطاقة الدولية

وقال متحدث باسم وزير الطاقة النيوزيلندي، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. ستجتمع يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن إطلاق جماعي محتمل للنفط.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يلتزموا بالزيادة المقررة في الإنتاج المستهدف لشهر مايو.

وارتفع النفط بنحو ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء مع تعثر محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأدت العقوبات المالية الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه بالعملية الخاصة، إلى تعطيل صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية.

المصدر: رويترز