الناتو: نتوقع مزيدا من الهجمات الروسية في أوكرانيا

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توقع، الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، قيام روسيا بهجمات إضافية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحلف لا يرى انسحابا للقوات الروسية من أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي ببروكسل، قال ستولتنبرغ: “بحسب استخباراتنا، الوحدات الروسية ليست بصدد الانسحاب بل تعيد تموضعها. وتحاول روسيا إعادة تجميع صفوفها، وتعزيز هجومها في منطقة دونباس” جنوب شرقي أوكرانيا“.

وأضاف: أن “روسيا تواصل الضغط على كييف ومدن أخرى. لذا، يمكننا أن نتوقع هجمات إضافية ستتسبب بمعاناة أكبر”.

وتابع الأمين العام للناتو، “سمعنا التصريحات الأخيرة بأن روسيا ستقلص العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا. لكن روسيا كذبت مرارا بشأن نواياها. لذلك يمكننا فقط الحكم على روسيا بناء على أفعالها وليس أقوالها”.

وقال: “من الواضح أننا رأينا إرادة قليلة من الجانب الروسي لإيجاد حل سياسي”.

وأضاف ستولتنبرغ: “نرى قصفا متواصلا على مدن ونرى أن روسيا تعيد تموضع بعض القوات، وتحرك بعضها، لتعزيز جهودها في منطقة دونباس على الأرجح”.

واختتم، “هناك علاقة وثيقة بين ما يجري في الميدان وما يجري حول طاولة المفاوضات، وهم يسمحون لنا بتزويد أوكرانيا بالدعم من أجل تعزيز موقفهم على طاولة المفاوضات”.

ا ف ب