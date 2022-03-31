اللافي يترأس اجتماع مشروع المصالحة الوطنية

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ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة المبادرات المحلية المقدمة، لدعم مشروع المصالحة الوطنية، بحضور مسئولين من مجلس التخطيط الوطني، ونخبة من الخبراء القانونيين وأصحاب المبادرات، وذلك لاستعراض المبادرات المقدمة ومعرفة مدى توافقها مع مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو” عدد من المختصين في المجال القانوني، الذين أشادوا. باستمرار العمل في مشروع المصالحة، وجهود المجلس الرئاسي، للوصول به لمرحلة. استلام المشاريع ومراجعتها من قبل المختصين. والإستفادة منها في اعتماد. مشروع موحد للمصالحة الوطنية الشاملة. يعبر بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

في حين قدم مسئولون من مجلس التخطيط الوطني، عدد من المشاريع التي عمل على تجهيزها. خلال الفترة الماضية، تتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي وقضايا المراءة والأطفال. والشباب وغيرهم.

في حين أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية المبادرات المقدمة لدعم المصالحة الوطنية. مشدداً على ضرورة الاستفادة منها ودراستها لدمجها في مشروع واحد. يساهم في نجاح. هذا الاستحقاق، الذي سيمهد الطريق لإنجاز الميثاق الوطني.

في سياق أخر التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في القاهرة، مدير عام الشركة الليبية للاستثمار، حامد الحضيري، لبحث أوضاع الشركة، وجهود التطوير وسُبل حلحلة الإشكاليات التي تواجهها.

كما تم خلال اللقاء بحث ملف الاستثمارات الليبية بجمهورية مصر العربية، واستعراض إجراءات الشركة خاصة ما يتعلق بالاستثمارات والمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي.

في حين ناقش المنفي مع مدير عام الشركة سُبل دعم الخطط والبرامج للارتقاء بالقدرات والإمكانيات. حتى تتمكن من أداء المهام وتساهم في تحقيق النقلة الاقتصادية والاستثمارية المرجوة.