الكشف عن “سر” عمرو دياب في رمضان 2022

أخبار ليبيا 24

نشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، ظرفًا بريديًا يحمل كلمة ” السر” وتوقيعه الخاص. ليتساءل ملايين من محبي الفنان حول اللغز الكامن وراء تلك الرسالة الغامضة.

ولم يمض الكثير قبل أن يكشف أن “السر”، هو اسم أغنية دعائية جديدة يشارك فيها عمرو دياب في رمضان 2022. ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري.

وكشف الشاعر المصري أيمن بهجت قمر. أن الأغنية من كلماته وألحان “محمد يحيى” ومن المنتظر طرحها في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجمع موسم الرياض 2022، الفنان عمرو دياب والنجم محمد حماقي في حفل غنائي كبير أقيم على مسرح أبو بكر سالم. واستهل الهضبة الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ” ليطرب الجمهور بعدها بباقة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة.