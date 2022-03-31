الكشف عن “سر” عمرو دياب في رمضان 2022

31 مارس، 2022 6:20 م
3
عمرو دياب
عمرو دياب

أخبار ليبيا 24

نشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، ظرفًا بريديًا يحمل كلمة ” السر” وتوقيعه الخاص. ليتساءل ملايين من محبي الفنان حول اللغز الكامن وراء تلك الرسالة الغامضة.

ولم يمض الكثير قبل أن يكشف أن “السر”، هو اسم أغنية دعائية جديدة يشارك فيها عمرو دياب في رمضان 2022. ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري.

الرسالة الغامضة
الرسالة الغامضة

 

وكشف الشاعر المصري أيمن بهجت قمر. أن الأغنية من كلماته وألحان “محمد يحيى” ومن المنتظر طرحها في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجمع موسم الرياض 2022، الفنان عمرو دياب والنجم محمد حماقي في حفل غنائي كبير أقيم على مسرح أبو بكر سالم. واستهل الهضبة الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ” ليطرب الجمهور بعدها بباقة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة.

31 مارس، 2022 6:20 م
3

مقالات ذات صلة

رامو موفي ستار

بالفيديو | برومو برنامج رامز موفي ستار في رمضان 2022

31 مارس، 2022 6:04 م

Chery تستعد للكشف عن أجمل السيارات الشبابية

31 مارس، 2022 5:44 م
إحالة قضية “خاشقجي” إلى السعودية

النيابة العامة التركية تطلب إحالة قضية “خاشقجي” إلى السلطات السعودية

31 مارس، 2022 5:36 م

الكهرباء تعلن استكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية للوحدة الأولى بمحطة طبرق

31 مارس، 2022 5:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى