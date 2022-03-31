الدبيبة يشارك في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية

31 مارس، 2022 11:14 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء الاربعاء ، بمدينة طرابلس، في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2022م ، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة البلديات للعام الحالي.

وأكد الدبيبة في كلمته، أن حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على تفعيل اللامركزية. ودعم الإدارة المحلية، وأهم جوانب ذلك يتمثل في استكمال نقل الاختصاصات وتحصيل الإيرادات المحلية،

في حين نوه إلى وضع الضوابط والأدوات القانونية، وكذلك أن تكون هناك نسبة جيدة من ميزانية التنمية للبلديات التي حُدِّدت قيمتها بـ 2.5 مليار دينار وفق معايير فنية تحدّدها وزارة الحكم المحلي.

في حين قام وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اللقاء بإعطاء رئيس الحكومة. ملخصًا عن نتائج الاجتماع الأول للإدارة المحلية والتوصيات الصادرة بخصوصه.

في سياق أخر سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها اللجنة الوزارية. للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.

الدبيبة يشارك في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية
الدبيبة يشارك في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية

وفي حين وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن اللجنة المشكلة تختص بإطلاق حوار وطني موسّع.

في حين سيناقش مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية.

في حين نوّه الدبيبة بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية. في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة وفق قوله.

31 مارس، 2022 11:14 ص
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