الدبيبة: الإدارة المحلية هي الحل لتوزيع الثروة ومحاربة المركزية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أهمية التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية لأنها الحل لتوزيع الثروة على الليبيين ومحاربة المركزية والقضاء عليها.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع اليوم الخميس مع عمداء بلديات مناطق الوسطى والساحل الغربي والجبل، وطرابلس الكبرى. على أهمية نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات مما سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية.

وخصص اللقاء الذي حضره وزيرا الإسكان والتعمير والحكم المحلي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022 والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

من جهته أشار وزير الحكم المحلي “بدر الديم التومي” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بادرت بتمكين البلديات من اختصاصاتها .وفق قانون الإدارة المحلية، ومازال العمل مستمرا لاستكمال باقي الاختصاصات وفق قوله.