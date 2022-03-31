استطلاع| متابعي “أخبار ليبيا24” يرون أن المصارف لن تمتثل لقرار وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا بإيقاف الصرف

أخبارليبيا24- استطلاع

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

هذا الرفض من قبل الدبيبة دفع يعض وزراء الحكومة الجديدة إلى اتخاذ خطوات بمطالبة الإدارات التابعة للوزراة والمصارف التي لديها جسابات لتلك الوزارات بإيقاف أي إجراء أو تعامل مع الحكومة منتهية الولاية.

من بين هؤلاء الوزراء. وزير الحكم المحلى بحكومة باشاغا الذي طالب عدد من المصارف بإيقاف التعامل والصرف من حسابات وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة.

وحول هذا الأمر سألنا في “أخبارليبيا24” متابعينا بخصوص إدارات تلك المصارف هل ستمتثل لقرار الوزير الجديد؟ أم أنها سيتم تجاهل مطالبه؟

فكانت بداية الردود سليمإن القاضي والذي قال :”غير يجى ويسموه. بشوى بشوي”.

وقال أبو أحمد محمد :”المصارف تخاف في الأمور هده وسيتم التعامل مع هذه المناشير وستكون أكثر حرص”.

ويرى Yousaf Ali أنه :”عندما يتم التسليم و الاستلام رسميًا يكون من حقه مخاطبة مؤسسات الدولة قبل ذلك لا يعني شيء حبر على ورق”.

ويقول عبدالغنى فتح الله الغراف :”حبر على ورق. لاشىء حكومة مرابيع غير معترف بها”.

أما Abdul Basit Bader يؤكد :”بهذه التصرفات الصبيانية إن دلت فهي تدل على أنها حكومة لا يهمها المواطن ولكن همها فقط كرسي السلطه اللعين”.

وأضاف :”الشعب يريد انتخابات برلمانية في أقرب وقت. لقد سئمنا وجوهكم جميعآ بدون استثناء ضيعتو البلد يا أوغاد”.

ويقول إبراهيم لامين بالشيخ :”كل الخطوات التى تقوم بها هذه الحكومة الموازيه تدل على الاستيلاء على السلطه بأي طريقة كانت وهذا أصبح مرض متفشي عند كل الليبين.

ويضيف بالشيخ :”الغرض هو تحقيق منافع خاصة والثراء السريع دون النظر إلى مصلحة المواطن المسكين الذى أصبح يذهب إلى مكبات القمامة”.

ويقول الصادق عبد النبي :”الإجراء الإداري يكون حزمة واحدة. عندما يتم الاستلام والتسليم بين الحكومتين .هذا إجراء لا معني له .صفر”.

ويؤكد Mohand Majdalden :”في غياب دستور يحكم اللصوص ويكشف ألاعيبهم ويحاكمهم على جرائمهم. تبقى ليبيا مرتع للمرتزقة ودواعش المال العام”.

وتساءل :”أين لجنه الستين التي يصرف عليها الشعب شهريًا بالملايين لأكثر من عشر سنوات. أين الدستور الذي انتخب له الشعب شخصيات تعهدت بإنجازه في سنتين”.

ويرى سليمان عيسى الجبالي أنه لن يتم ويقول :”لا بحكم. أن المصارف تحت توجيهات مصرف ليبيا المركزي والصديق الكبير”.

ابراهيم الورفلي الجمالي الورفلي يقول :”أكيد نعم الشرعية عند باشا آغا”. وتقول الامل الامل :”الدبيية لا يريد التسليم معناها لا”.

احميده عوض الم.يني يرى أن الادبيبة شرعي ويقول :”نبو الانتخابات في أقرب وقت”.

ويعتقد Saleh Aloriby :”أن الصراع سيتواصل. وبعض المصارف ستنفذ توجيهات وزير باشاغا ومصارف أخرى ستنفذ توجيهات وزير الدبيبة”.

أما Atia Alfarsi يقول :”لا. لأنه ليس وزيرا من يملك الشرعية لتنصيب وزير وقرار تنصيبه من أي جهة شرعية ولذلك هو غير شرعي ويجب ألا ينفذ له أي إجراء”.

ويؤكد المهدي محمد :”إذا لم يتم التسليم والاستلام تظل حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية ولا أوامر لحكومة غيرها”.