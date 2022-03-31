استطلاع | بعض متابيعنا يرون أن الطبقة الفقيرة مظلومة بشأن صرف منحة الأبناء أمام الأسر الغنية

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

شكل ارتفاع الأسعار حملا جديدا أثقل كاهل المواطن الليبي في مواجهة التحديات خاصة بعد أزمة أوكرانيا، التي أثرت على العالم أجمع.

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة التضخم الليبي. الذي انعكست عواقبه الوخيمة على حياة المواطن الليبي في مختلف أنحاء البلاد.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك زادة المعاناة ليشعر بعضهم بضنك العيش مع انعدام شبه كلي للسيولة النقدية والمحروقات. وارتفاع أسعار الدقيق والزيت ورغيف الخبز.

وضع تسعيرة

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قرارًا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية. وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمور الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

وأعطى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م. عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت طرحت تسأل بشأن غياب الجهات الرقابية .. خصوصا جهاز الحرس البلدي، وجشع التجار .. هل تفي صرف منح الأبناء بالغرض؟ وما مصير الأسر التي أعمار أبنائها فوق 18 عام ولا يعملون ؟ أو من لم يرزقوا بأبناء ؟

آراء المشاركين

يقول “Eisa Agila” للآسف ثبت أن قرارات رئيس الوزراء اعتباطية ولغرض الاستهلاك المحلي .

وذكر أن المهم يطل علينا عبر الشاشة ويضحك هو .. والباقي الله لا يردهم ..فكرن وإلا ما فكرن.. حسب وصفه .

وأوضحت “بالقيس الغزالي” ما حال من لم تشمله زيادة مرتبه أو لم يكن له مرتب أصلا، وليس له منحة زوجة ولا أبناء؟ .. فهل يستوي مع من زادت مرتباتهم وتحصلوا على منحة الزوجة (مع العلم إنها موظفة وشملتها زيادة المرتب) .. وتحصلوا على منحة الأبناء؟ وسيتم دفع خمسون ألف على كتيب عائلتهم إن صح هذا القول وتم تنفيذ القرار فهل هذه هي العدالة الاجتماعية؟

وقالت “خيرية عبدالسلام” بالله عليك يامن تلعب بمصير العباد اتقي الله في نفسك وفي الناس والله حرام كم مازال على الشهر الفضيل .. وإلى الآن ما فيه مرتبات من شهر 12 ما عاد نزل ولا قرش كيف الناس بتعيش بلا مرتب وزيادة غلاء الأسعار .. هذا شئ لا يتحمله بشر اتقوا يوم الحشر اتقوا عقاب الله سبحانه .

وذكرت “سارة بن طاهر” فعلا والله أسر واجد راتب واحد وقريب 5/9 أفراد وإجارات .. وقصص وحياة صعبة ربي يكون في عون الجميع يااارب .

وذكر “Abdullah Lahmod” نأمل من حكومة الوحدة الوطنية توحيد جدول المرتبات حتى تتم العدالة الاجتماعية ولا يكون هناك مقهور ولا مغبون في المجتمع الليبي .