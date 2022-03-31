النيابة العامة التركية تطلب إحالة قضية “خاشقجي” إلى السلطات السعودية

أخبار ليبيا 24

طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. إلى السلطات القضائية السعودية، حسبما أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وجاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الخميس، في المحكمة الجنائية الـ 11 في إسطنبول. كما قررت المحكمة التوقّف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية.

وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس. أن هناك خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، بحسب وكالة الأناضول، أن نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله. أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا. مشيرا إلى أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

ولفت إلى أنه التقى الأمير فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (في 22 مارس الجاري على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي).

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان قال في تصريحات مطلع العام أنه من المقرر أن يزور المملكة العربية السعودية شهر فبراير. إلا أن هذه الزيارة لم تتم. فيما شهدت العلاقات بين تركيا ودولة الإمارات العربية تطورا ملحوظا توج بزيارة أردوغان إلى أبو ظبي وتوقيعه عدد من الاتفاقيات.