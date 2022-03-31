سفير الجزائر لدى ليبيا : أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار الجزائر

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الخميس. سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا “سليمان شنين”.

ونقل سفير الجمهورية الجزائرية نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي. وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبحث النائب مع السفير، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي. تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الإطار.

وأشاد النائب بمواقف الجزائر حكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية، دون التدخل في السيادة الليبية.معرباً عن تقديره للجهود الجزائرية التي تبذل لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية. من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

كما استعرض النائب، آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، والذي سيكون مشروع متكامل لصياغة ميثاق سلمي – اجتماعي يتوافق عليه الجميع. بحيث يكون مدخل لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.

فيما أكد السفير، بأن أمن واستقرار ليبيا، من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا. بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.