أستراليا تقدم مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار

31 مارس، 2022 7:28 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا، بقيمة 25 مليون دولار.

وقالت الحكومة إن المساعدة الإضافية تأتي بطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وسترفع إجمالي المساعدة الأسترالية لأوكرانيا إلى 116 مليون دولار، مبينة أن مبلغ الـ25 مليون دولار مخصص لـ “المساعدة العسكرية الدفاعية. بما في ذلك أنظمة الرادار، وكذلك الإمدادات الغذائية والطبية”.

ورفضت الحكومة تقديم أي تفاصيل أخرى، “بناء على طلب الحكومة الأوكرانية وشركاء غربيين آخرين”.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الحكومة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 35 في المائة على جميع الواردات من روسيا وبيلاروسيا. كما فرضت عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان روسي، فضلا عن حظر واردات النفط الروسية.

31 مارس، 2022 7:28 م
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