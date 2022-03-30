نقابة محامي طرابلس تعلن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل لمؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رئيس نقابة محامي طرابلس سليمان العزابي. وعضوي مجلس النقابة علي مروان وعادل العلاقي، وممثل نقابة محاميي طرابلس لدى النقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا عبد الله الجربي. بحضور عضو الإدارة القانونية بالمؤسسة أشرف بالحاج .

وأعربت نقابة محامي طرابلس خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل واللامحدود. والمشورة القانونية السليمة والنافعة للمؤسسة فيما يخص الأعمال والإجراءات والاتفاقيات القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النفط.

كما أثنى ممثلو النقابة، على دور المؤسسة ورئيسها في الحفاظ على استمرار إنتاج النفط مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية. وإداراتها الحكيمة للقطاع والحفاظ على وحدته والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، ولتخطيها التحديات و الصعوبات التي واجهتها كافة.

من جانبه، أوضح صنع الله، حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الليبي. وأبرزها عجز القطاع عن التطوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريعه وسداد أجور عامليه، بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات. مؤكدًا أنه على الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المؤسسة ملتزمة وحريصة على الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي، مشيدا بجهود المستشارين والقانونيين بالقطاع ”.